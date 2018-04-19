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Украина успешно испытала "комплекс-убийцу" танков "Скиф"

1.6тЧитать новость на украинском

В Украине на одном из полигонов прошли испытания нового противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф".

Как сообщило Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", это экспортный вариант более ранней украинской разработки "Стугна-П".

КБ "Луч"

Присутствующий на испытаниях командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко высоко оценил разработку КБ "Луч". "Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором дает возможность гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью", - отметил он.

КБ "Луч"

Украинские инженеры модернизировали комплекс "Скиф" в соответствии с пожеланиями потенциального заказчика. Который попросил адаптировать это оружие для использования в условиях мягких грунтов и песка. Ракета не нуждалась в модернизации, так как разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях.

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Как сообщал "Обозреватель", украинская армия получит на вооружение новые отечественные разработки.

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Тема
вооружения
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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