Ученые ''убили'' Нибиру: нашлась новая загадочная ''планета Х''

Группа астрономов из США обнаружила небесное тело, которое находится дальше всех из когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе.

Сообщение об открытии объекта 2018 VG18, который также получил название Farout (Дальний), опубликовано на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.

Уточняется, что небесное тело обнаружили наблюдатели Скотт Шеппард из Института Карнеги, Дэвид Толен из Гавайского университета и Чед Трухильо из университета Аризоны. Они занимались поисками удаленных от центра Солнечной системы объектов, в том числе "планеты Х".

Farout находится на расстоянии 125-130 астрономических единиц от Солнца, что превышает дистанцию Земли по отношению к небесному светилу более, чем на два порядка. Ученые пришли к выводу, что диаметр небесного тела составляет около 500 км, что соответствует классу карликовых планет.

2018 VG18 Farout

По некоторым данным, объект имеет розовый оттенок, который наблюдается у космических тел с высоким содержанием льда. По приблизительным подсчетам, 2018 VG18 тратит на один оборот вокруг Солнца более тысячи земных лет. В описании уточняется, что точную орбиту Farout только предстоит рассчитать.

"Она находится так далеко от Солнца и движется так медленно, что у нас уйдут годы на вычисление ее точной орбиты. С другой стороны, она расположена в той же точке, что и прочие миры с экстремальными орбитами. Это свидетельствует о наличии гигантской планеты, "дирижирующей" их движением", — передает РИА "Новости" слова Шеппарда.

Сейчас карликовая планета находится на расстоянии в 106-120 астрономических единиц от Солнца, что делает 2018 VG18 самым далеким миром Солнечной системы.

Соответствующее открытие ученые сделали в рамках поиска "планеты Х" – гипотетической девятой планеты Солнечной системы, которая находится за пределами орбиты Нептуна. Два года назад они обнаружили три крупные карликовые планеты, которые вращались по необычным траекториям.

Недавно они нашли еще одно подтверждение существования загадочной планеты, открыв карликовую 2015 TG387 – "Гоблин". Она оказалась одним из самых далеких миров Солнечной системы.

Шеппард надеется, что дальнейшие наблюдения за 2018 VG18 помогут уточнить положение "планеты Х" и понять, где ее можно будет найти и увидеть с помощью телескопов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре уфологи-любители утверждали, что в небе снова заметили "планету-убийцу" Нибиру. А кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход рассказал, что новая дата конца света из-за столкновения загадочной планеты Нибиру с Землей — это выдумки.

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