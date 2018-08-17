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Ученые нашли признаки существования другой Вселенной

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Группа британских физиков нашла свидетельство существования другой Вселенной.

Согласно теоретической модели, будущее одной галактики оказывается сингулярностью (состояние в начале Большого взрыва. – Ред.), с которой начинает расширяться другая Вселенная. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой arXiv.org.

По мнению исследователей, случайное отклонение (флуктуации) космического радиоволнового фона возникло в результате испарения черных дыр в предыдущей Вселенной. Отмечается, что в 2005 году ученый Роджер Пенроуз пытался объяснить несоответствие между вторым законом термодинамики и инфляционной моделью.

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Согласно первому – необратимое рассеивание Вселенной должно со временем увеличиваться. При этом инфляционная модель представляет собой случайный выбор определенных космологических постоянных, которые привели галактику к нынешнему ее состоянию.

По мнению физика, бесконечно расширяющаяся Вселенная, в которой вся материя превратится в электромагнитное излучение, математически неотличима от сингулярности, с которой начнет свое существование следующая Вселенная. Если гипотеза верна, то в космическом радиоволновом фоне должны существовать аномалии.

В новой работе ученый показал, что ими могут быть "завихрения" поляризации реликтового излучения, которые возникают из-за неоднородностей из-за гравитационных волн. Двадцать таких "завихрений", или В-модов, зарегистрированные в 2014 году, являлись испаряющимися сверхмассивными черными дырами в предыдущей Вселенной.

Временные линии дыр можно рассматривать как "точки Хокинга", оставляющие гравитационный след в новой Вселенной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрономы нашли в космосе звезду с аномально высоким содержанием лития.

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Темы
КосмосИсследование ученых
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Егорыч Добрыня
Егорыч Добрыня
Ни хрена не понятно, но очень интересно.
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