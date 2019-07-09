Ученые нашли признаки страшной эпидемии

Страшная эпидемия чумы, которая охватила Европу, замедлила рост экономики и развитие цивилизации в целом.

Об этом свидетельствуют исследования международной группы ученых. Они проверили 13 ледяных кернов, извлеченных из ледников российской Арктики и Гренландии, передает EurekAlert!

Также ученые оценили содержание свинца в образцах льда, датированных в период времени от 500 до 2010 года нашей эры. Оказалось, что повышение концентрации тяжелого металла тесно связано с появлением новых технологий и бурного экономического роста.

Голоду, войнам и эпидемиям соответствовало снижение его количества. Когда в Европе бушевала чума, содержание металла снизилось (около 1300–1680 годы нашей эры). А рост загрязнения свинцом в 800–1300 годы нашей эры показывает экономический рост.

DRI

Уровень свинца в настоящее время примерно в 60 раз выше, чем в начале Средневековья. Однако после принятия ряда экологических мер, в том числе Закона США о чистом воздухе 1970 года, уровень загрязнения в арктических льдах упал более чем на 80 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земле предрекли эпидемию страшной болезни, которая убивает детей и стариков.

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