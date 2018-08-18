"Убийца танков": появились новые подробности о грозном оружии Украины

Модернизированный украинский танк Т-72АМТ, который сейчас проходит испытания на полигонах, по своим характеристикам значительно превосходит российские аналоги.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Сергей Ковтун. Эксперт напомнил, что ранее в украинской армии основной танк, стоявший на вооружении, был Т-64. Танки Т-72 разных модификаций, оставшиеся еще с советских времен, находились на складах и в резерве.

Как отметил Ковтун, чтобы провести модернизацию Т-72 и поставить его на вооружение в войска, нужно было время.

"В российской армии основной танк, который стоит на вооружении - Т-72Б3. Наш модернизированный танк Т-64 по сравнению с Т-72Б3 имел свои недостатки. По большому счету, он был слабее. Сейчас, учитывая, что у нас было достаточное число танков Т-72, мы провели модернизацию, и наш нынешний танк Т-72АМТ значительно лучше российского Т-72Б3", - заявил эксперт.

По словам Ковтуна, России в ближайшее время нечего противопоставить украинскому модернизированному танку Т-72, если он будет в войсках в достаточном количестве.

"Российские танки Т-90, не говоря уже об "Армате" – это "сырые" танки, их в войсках практически нет. Я вообще не уверен, что "Армата" появится, потому что "Армата" – частичная модернизация танка Т-80 советских времен, и неудачная модернизация. А у нас как раз очень удачная модернизация нашего танка Т-72", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов представил САУ "Богдана", которая поступила на вооружение ВСУ, отметив, что аналога у России нет.