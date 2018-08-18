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"Убийца танков": появились новые подробности о грозном оружии Украины

6.4тЧитать новость на украинском

Модернизированный украинский танк Т-72АМТ, который сейчас проходит испытания на полигонах, по своим характеристикам значительно превосходит российские аналоги.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Сергей Ковтун. Эксперт напомнил, что ранее в украинской армии основной танк, стоявший на вооружении, был Т-64. Танки Т-72 разных модификаций, оставшиеся еще с советских времен, находились на складах и в резерве.

Как отметил Ковтун, чтобы провести модернизацию Т-72 и поставить его на вооружение в войска, нужно было время.

"В российской армии основной танк, который стоит на вооружении - Т-72Б3. Наш модернизированный танк Т-64 по сравнению с Т-72Б3 имел свои недостатки. По большому счету, он был слабее. Сейчас, учитывая, что у нас было достаточное число танков Т-72, мы провели модернизацию, и наш нынешний танк Т-72АМТ значительно лучше российского Т-72Б3", - заявил эксперт.

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По словам Ковтуна, России в ближайшее время нечего противопоставить украинскому модернизированному танку Т-72, если он будет в войсках в достаточном количестве.

"Российские танки Т-90, не говоря уже об "Армате" – это "сырые" танки, их в войсках практически нет. Я вообще не уверен, что "Армата" появится, потому что "Армата" – частичная модернизация танка Т-80 советских времен, и неудачная модернизация. А у нас как раз очень удачная модернизация нашего танка Т-72", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов представил САУ "Богдана", которая поступила на вооружение ВСУ, отметив, что аналога у России нет.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVвооружения
Персона
Сергей Ковтун
Место
Украина
Объекты
оружиеВооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Т-90 самый продаваемый танк в мире и произведено их уже более двух тысяч, а это убогое и тупое чмо называет его сырым, при чём Т-90 глубокая модернизация Т-72Б, которые проектировались и выпускались на Уралвагонзаводе. На Украине нет военных экспертов от слова совсем, всё это кастрюлеголовое экспертное убогое стадо поёт в унисон с куриной попкой.
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2
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
вчера пастор куриная жопа. ракету запускал. и она была лучше Российской. сегодня этот уебан танком хвастается. ну всё у вас лучшее. а почему тогда вы самые нищие . и самые ебанутые?
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Опять металлом востонавлививают
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