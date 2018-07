"У тебя хороший вкус": мошенники начали шантаж пользователей их интимными видео с веб-камер

Мошенники принялись рассылать пользователям письма с угрозами опубликовать интимные видео, якобы записанные на веб-камеру жертвы.

Об этом сообщил профессор информатики Корнеллского университета США Эмин Гюн Сиер на своей странице в Twitter, пишет TNW.

Друг ученого получил электронное письмо, в котором мошенник требовал крупный выкуп. В начале послания неизвестный назвал его пароль от почты. Затем он заявил, что у него имеется запись, на которой мужчина мастурбировал во время просмотра порно.

Here's a new form of cryptoblackmail. A friend received this out of the blue. Presumably, it's getting sent to everyone on the haveibeenpwnd list.



Be careful out there, never pay, never negotiate. pic.twitter.com/VFl5s1duCe