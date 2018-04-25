Только для взрослых: WatsApp в Европе ввел ограничения

В Европейском Союзе со следующего месяца популярным мессенджером WatsApp смогут пользоваться только те, кто достиг 16-летнего возраста.

Нововведение связано со вступлением в силу законодательства о конфиденциальности персональных данных в ЕС. Об этом компания сообщила на своем официальном блоге.

Для граждан всех остальных стран мира компания разрешила пользоваться WatsApp с 13 лет. Как именно компания намерена проверять возраст, она не объяснила.

С 25 мая в Евросоюзе начнет действовать закон, известный как Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Он усилит и унифицирует защиту персональных данных всех лиц в ЕС.

Как сообщал "Обозреватель", немецкие криптографы обнаружили существенные недостатки в WatsApp, которые позволяют шпионить за пользователями.