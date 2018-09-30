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Tesla попала в громкий скандал: Маска лишили важного поста в компании

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Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla, так как он заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве.

Маск при этом останется в должности гендиректора компании, уточняет Reuters.

В соглашении говорится, что Маск и Tesla выплатят по 20 миллионов долларов финансовым регуляторам США. Для Tesla будет нанят независимый председатель совета директоров, а Маск не сможет занимать эту должность по крайней мере три года.

Для инвесторов сделка Маска со следствием стала "облегчением". Они убеждены, что соглашение поможет усилить позиции компании, которые в последнее время пошатнулись из-за недавнего поведения Маска, в том числе курения марихуаны, демонстрация владения мечом и оскорбления британского дайвера в Twitter.

Илон Маск курит марихуану в эфире

Илон Маск курит марихуану в эфире

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в августе Маск написал о своих мыслях о том, чтобы сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по 420 долларов за штуку. После этих сообщений акции Tesla выросли в цене, однако в конце августа Маск написал, что компания останется публичной, и стоимость акций упала на 14%. Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвинила Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.

Персона
Илон Маск
Место
США
Объект
Tesla
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Vlad Tmb
Vlad Tmb
В обозримом будущем вероятно появятся занятые техносферой области, подчиняющиеся ее более эффективным законам. Концепция инновационного общества во многом будет опираться на различные этические принципы выработанные цивилизацией за многие тысячелетия. Там в условиях творчества совершенного разума будет производиться эталонная серия необходимой человечеству продукции. Менее сложные системы займут узкоспециализированные ниши в технологической цепи высокоточного и гибкого автоматизированного производства. Заводы и фабрики станут частью экосистемы ощутимо влияя на весь происходящий круговорот веществ. Развитая система доставки в соответствии с имеющимся стандартами направит готовую продукцию ее потребителям, воспроизводя значительную часть прямо на месте. Наиболее простым и стабильным в таких условиях выглядит жестко структурированное общество (касты людей и роботов, сформированные исключительно по их профессиональному признаку). Функционируя подобно единому организму этот социум автоматизированных систем и людей будет основой индустриально развитого общества. Но меняя этот мир — мы меняемся сами, обретая в нем уже новые формы. Важным свойством в робототехнике является перепрограммируемость (теоретически развитие целой линии искусственных существ образует абсолютно закрытое культурное сообщество). Необратимо меняющаяся среда обитания может стать и крайне некомфортной для человека. Стоит лишь изменить условия — внешние (температуру) или внутренние (мутацию), — в которых развитие пойдет по новому альтернативному пути. Имеет поэтому очевидный смысл разработка и внедрение относительно простых биокомплексов, которые подобно растениям создают необходимые предметы широкого потребления. Вся биосфера в целом есть общая модель различного вида симбиоза обладающих необходимыми основами интеллекта сущностей...
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