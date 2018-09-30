Tesla попала в громкий скандал: Маска лишили важного поста в компании

Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla, так как он заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве.

Маск при этом останется в должности гендиректора компании, уточняет Reuters.

В соглашении говорится, что Маск и Tesla выплатят по 20 миллионов долларов финансовым регуляторам США. Для Tesla будет нанят независимый председатель совета директоров, а Маск не сможет занимать эту должность по крайней мере три года.

Для инвесторов сделка Маска со следствием стала "облегчением". Они убеждены, что соглашение поможет усилить позиции компании, которые в последнее время пошатнулись из-за недавнего поведения Маска, в том числе курения марихуаны, демонстрация владения мечом и оскорбления британского дайвера в Twitter.

Илон Маск курит марихуану в эфире YouTube

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в августе Маск написал о своих мыслях о том, чтобы сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по 420 долларов за штуку. После этих сообщений акции Tesla выросли в цене, однако в конце августа Маск написал, что компания останется публичной, и стоимость акций упала на 14%. Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвинила Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.