США: в будущих войнах победит гиперзвуковое оружие

Разработка гиперзвукового оружия с целью повышения поражающей силы армии Соединенных Штатов Америки стала важнейшей задачей для правительства этой страны.

Такое мнение высказал министр обороны США Джеймс Меттис на слушаниях в Сенате, сообщил сайт Sputnik .

По его словам, гиперзвуковое вооружение и средства защиты от него - это приоритет №1 для "увеличения летальности" вооруженных сил США.

Среди других технологий, необходимых для "победы в будущих войнах", он назвал "большие данные", искусственный интеллект, робототехнику, миниатюризацию, продвинутые компьютерные вычисления.

В военных кругах уже давно обсуждается идея гиперзвукового - которая в пять раз превышает скорость звука - оружия для борьбы с обычными ракетами и системами противовоздушной обороны.

На прошлой неделе воздушные силы США подписали соглашение стоимостью $1 млрд с компанией Lockheed Martin о создании гиперзвуковой крылатой ракеты, сообщил Defense News .

Как сообщал "Обозреватель", глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайт предложил противодействовать российскому и китайскому гиперзвуковому оружию с помощью средств космического базирования .