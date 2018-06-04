SpaceX запустил ракету-носитель Falcon-9: космическое фото и видео

Ракета-носитель Falcon-9 стартовала с космодрома во Флориде в понедельник, 4 июня, в 7:45 по киевскому времени.

Использовался разгонный блок, уже участвовавший в запуске в сентябре прошлого года, сообщает SpaceX.

Falcon должен вывести на околоземную орбиту телекоммуникационный спутник SES-12, который, в свою очередь, сменит на геостационарной орбите запущенный в 2002 году спутник NSS-6 и будет покрывать территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания SpaceX отказалась от планов отправлять туристов в полеты вокруг Луны уже в текущем году.