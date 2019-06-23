Сотни пилотов подали в суд на Boeing: подробности скандала

Более 400 летчиков гражданской авиации подали коллективный иск к авиакомпании Boeing из-за сокрытия недостатков самолетов 737 Max.

Как, сообщает ABC News, по словам пилотов, "беспрецедентное сокрытие известных конструктивных недостатков" модели привело к двум авиакатастрофам и приостановке эксплуатации лайнеров этой модели. В результате действий инженеров летчики понесли материальный и моральный ущерб.

Пилоты требуют от компании возместить убытки, их точная сумма не называется, но исчисляется миллионами долларов. Тот, кто подал иск сохранил анонимность из-за "боязни расправы со стороны Boeing и дискриминации от их клиентов". Отмечается, что первое слушание по делу пройдет в американском Чикаго 21 октября.

Новости Boeing назвала причину авиакатастроф с 737 MAX

В мае 2019 в The Wall Street Journal появилась информация, что инженеры Boeing в течение года скрывали проблему в работе программного обеспечения. Руководство компании якобы не получало информации о том, что дефект существует.

В апреле Американская корпорация Boeing признала, что авиакатастрофы с самолетами 737 MAX произошли вследствие технических неисправностей. За последние полгода с бортами Boeing 737 MAX произошло два крушения.

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Крушение в Индонезии Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди них – 32 кенийца, 17 эфиопов, 7 граждан Британии и трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

В итоге Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все полеты этой модели. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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