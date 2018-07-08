Сохранить номер при смене оператора: появились детали услуги

В Украине уже в 2019 году станет доступной услуга сохранения своего мобильного номера после смены оператора. Так, украинцы спокойно смогут перейти от одного оператора к другому, при этом не потеряв номер.

По прогнозам мобильных операторов, услуга может начать работать уже с 1 мая 2019 г. В компании lifecell сообщили, что уже есть согласованный план внедрения MNP, пишет "Сегодня".

В Vodafone Украина также подтвердили, что ожидают запуска в первой половине 2019 г., т.к. еще нужно провести целый ряд технических работ.

"Предположительно услуга запустится в первой половине 2019 года. Для запуска услуги администратору централизованной базы данных перенесенных номеров необходимо будет провести ряд работ, самыми существенными из которых являются разработка и внедрение комплексной системы защиты информации и тестирование взаимодействия всех участников проекта", – отметил мобильный оператор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запустили революционный мобильный сервис Mobile ID. Пока SIM-карты с такой технологией выдает только "Киевстар", но уже в ближайшее время к нему должны присоединиться и другие мобильные операторы – Vodafone и lifecell.

С помощью Mobile ID украинцы смогут проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг.