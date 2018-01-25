Следующим будет человек? В Китае впервые в мире клонировали обезьян

Китайские ученые заявили о проведении успешного процесса клонирования обезьян.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Cell, двое малышей, родившихся в лаборатории несколько месяцев назад, стали первыми в мире приматами, рожденными с помощью этой технологии.

Генетический материал от обезьяны-донора перенесли в пустую яйцеклетку, которую выносила другая обезьяна.

Именно по такой же технологии 22 года назад впервые в мире клонировали животное – овцу Долли.

После первого удачного опыта ученые со всего мира повторили его на 20 видах животных - в частности, мышей, собак, коров и свиней.

В то же время, до сих пор все попытки клонировать приматов были неудачными.

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Китайские ученые, которые с задачей справились, надеются благодаря этим обезьянам раскрыть сущность генетических заболеваний и найти лекарство от них.

Напомним, Китай еще в 2015 году заявлял, что намерен начать клонировать людей.