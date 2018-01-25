Следующим будет человек? В Китае впервые в мире клонировали обезьян

Китайские ученые заявили о проведении успешного процесса клонирования обезьян.
Как говорится в статье, опубликованной в журнале Cell, двое малышей, родившихся в лаборатории несколько месяцев назад, стали первыми в мире приматами, рожденными с помощью этой технологии.
Генетический материал от обезьяны-донора перенесли в пустую яйцеклетку, которую выносила другая обезьяна.
Именно по такой же технологии 22 года назад впервые в мире клонировали животное – овцу Долли.
После первого удачного опыта ученые со всего мира повторили его на 20 видах животных - в частности, мышей, собак, коров и свиней.
В то же время, до сих пор все попытки клонировать приматов были неудачными.
Китайские ученые, которые с задачей справились, надеются благодаря этим обезьянам раскрыть сущность генетических заболеваний и найти лекарство от них.
Напомним, Китай еще в 2015 году заявлял, что намерен начать клонировать людей.