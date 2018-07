"Слава Украине!" ни при чем: Facebook впервые рекордно оштрафовали из-за пользователей

Социальной сети Facebook был выставлен первый штраф в размере 660 тысяч долларов из-за сотрудничества с компанией Cambridge Analytica, после которого произошла утечка данных пользователей.

Согласно информации The Guardian, управление комиссара по информации Великобритании пришло к выводу, что действия Facebook нарушили Закон о защите данных 1998 года.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

