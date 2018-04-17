Стало известно, сколько Дуров потратит на обход блокировки Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров готов пожертвовать миллионы долларов из собственного кармана тем, кто поможет ему преодолеть блокировку Роскомнадзора.

Он сообщил о намерении выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN – это инструменты, с помощью которых можно обойти запрет.

Свое заявление Павел Дуров сделал в рамках "Цифрового Сопротивления". По его словам, это децентрализованное движение в защиту цифровых свобод и прогресса. Он призвал всех желающих присоединиться и участвовать в настройках proxy/VPN или их финансировании.

Глава Telegram также поблагодарил пользователей этого мессенджера за то, что "вместе нам удалось пережить первые 24 часа блокировки". Павел Дуров отметил, что российский рынок не составляет существенную часть пользовательской базы Telegram, но "он важен по личным соображениям".

Как сообщал "Обозреватель", инженеры Telegram нашли способ обойти блокировку.