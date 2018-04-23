Сколько будут стоить трусы с защитой от смартфона

Компания Spartan выпустит мужские трусы с защитой от излучения мобильных телефонов и Wi-Fi по цене 32 евро.
Об этом стартап сообщил на своем официальном сайте.
Благодаря ткани WaveTech, которая состоит из смеси волокон серебра и хлопка, нижнее белье от Spartan заблокирует прохождение более 99% всех известных видов излучений.
Как заявили в компании, их "серебряные" трусы носить так же удобно и комфортно, как и обычные. Разработчики отметили, что серебро в составе ткани WaveTech обладает естественным антибактериальным свойством.
Spartan
Стартап Spartan с момента запуска своего проекта собрал $2 млн инвестиций, сообщил сайт tut.by. Покупатели могут выбирать трусы черного или синего цвета нескольких размеров.
Как сообщал "Обозреватель", украинские стартапы за 2017 год на краудфандинговых площадках собрали почти $2 млн.
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