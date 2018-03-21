Скандал вокруг Facebook: сооснователь WhatsApp призвал удалиться из соцсети

Один из основателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал своих фолловеров в Twitter удалить Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети и якобы внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах в США.

На личной странице микро-блога Эктон указал, что пришло время распрощаться с соцсетью.

"Время пришло. Удалите Facebook", - коротко написал он.

Как стало известно ранее, в 2014 году компания Facebook купила приложение WhatsApp за 16 миллиардов долларов. Эктон покинул компанию в начале 2018 года для работы над новым стартапом.

Напомним, недавно стало известно, что компания Cambridge Analytics в обход правил Facebook использовала данные пользователей, собранные разработчиком стороннего приложения. Предположительно, эта информация использовалась штабом нынешнего президента США для настройки эффективных рекламных компаний в соцсети.

В связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica от основателя Facebook Марка Цукерберга потребовали дать показания по делу. К предпринимателю уже обратились представители властей ряда стран мира и различных ведомств.

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