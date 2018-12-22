Секретное послание Леонардо да Винчи: названа новая дата конца света

Специалист по исследованию истории Ватикана Сабрина Сфорца Галиция выяснила, что итальянский художник Леонардо да Винчи предсказал конец света.

Так, она проанализировала символы и знаки на его полотне "Тайная вечеря", и пришла к выводу, что мастер в нем зашифровал послание о кончине всего сущего. Сабрина обратила внимание на определенный символизм полотна — 24 буквы латинского алфавита, используемые для представления 24 часов дня, а также акцент автора на цифре 3 — три окна, три группы апостолов, сообщает Segodnya.ua.

Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" Фото: Яндекс

Также исследовательница с помощью знаков Зодиака выяснила дату конца света – 21 марта 4006-го. В это день начнется Всемирный потоп, который продлится до 1 ноября того же года. Согласно прогнозу, человечество тогда погибнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в будущем гравитационные волны могут спровоцировать появление неподалеку от Земли черной дыры. Если подобное произойдет, планета будет обречена. Об этом предупредили специалисты, представляющие Принстонский университет.