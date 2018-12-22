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Секретное послание Леонардо да Винчи: названа новая дата конца света

1.1тЧитать материал на украинском

Специалист по исследованию истории Ватикана Сабрина Сфорца Галиция выяснила, что итальянский художник Леонардо да Винчи предсказал конец света.

Так, она проанализировала символы и знаки на его полотне "Тайная вечеря", и пришла к выводу, что мастер в нем зашифровал послание о кончине всего сущего. Сабрина обратила внимание на определенный символизм полотна — 24 буквы латинского алфавита, используемые для представления 24 часов дня, а также акцент автора на цифре 3 — три окна, три группы апостолов, сообщает Segodnya.ua.

Секретное послание Леонардо да Винчи: названа новая дата конца света

Леонардо да Винчи "Тайная вечеря"

Фото: Яндекс

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Также исследовательница с помощью знаков Зодиака выяснила дату конца света – 21 марта 4006-го. В это день начнется Всемирный потоп, который продлится до 1 ноября того же года. Согласно прогнозу, человечество тогда погибнет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в будущем гравитационные волны могут спровоцировать появление неподалеку от Земли черной дыры. Если подобное произойдет, планета будет обречена. Об этом предупредили специалисты, представляющие Принстонский университет.

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