"Жизнь ухудшится": Дуров предупредил о последствиях запрета Telegram в РФ

Решение о запрете Telegram в Российской Федерации не поможет властям этой страны бороться с терроризмом. Об этом заявил создатель популярного мессенджера Павел Дуров.

Наоборот, отметил он, качество жизни 15 млн жителей РФ только ухудшится, ведь они не смогут воспользоваться Telegram без обходных путей. Например, таких как виртуальные частные сети (VPN).

"Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как террористы продолжат пользоваться шифрованными каналами связи", - подчеркнул Павел Дуров. Это, по его мнению, могут быть как другие мессенджеры, так и VPN-сервисы.

Еще одним негативным следствием запрета Telegram в РФ станет снижение национальной безопасности этой страны.

Павел Дуров предположил, что часть российских интернет-пользователей перейдет из нейтральной для РФ площадки – Telegram – на контролируемые из США WhatsApp и Facebook. В целом он назвал решение о блокировке Telegram антиконституционным, а также пообещал и в дальнейшем отстаивать тайну переписки.

Как сообщал "Обозреватель", Павел Дуров резко раскритиковал решение властей РФ заблокировать Telegram.