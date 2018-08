Самый масштабный звездопад в году: появилось видео волшебного явления

В ночь с 12 на 13 августа в мире был зафиксирован пик удивительного небесного явления - звездопада Персеиды, который напоминал дождь из метеоров, проносящихся по небу со скоростью до 59 км/сек (чтобы посмотреть фото и видео, прокрутите материал до конца).

Очевидцы необычного зрелища сняли невероятный ролик, на котором отчетливо видны десятки падающих звезд. Видео опубликовано на YouTube.

Также в социальных сетях юзеры со всех уголков мира поделились множеством фотографий необычного явления.

В Украине также можно было наблюдать масштабный звездопад, пик которого наблюдался в период от полуночи до 4 утра. На небе появлялась в среднем 60-100 вспышек за час.

Saw many #perseids , and also got a great photo of me and my father watching the stars and a lightning show! — Alex Lubbers (@AlexLubbers2) 13 августа 2018 г.

What were you doing last night? 🌌⭐️

Here's a quick edit of yesterday hunt for Perseids. I really don't know what's on the rest of the frames...

☆ 12th August 2018 @ Puszcza Niepołomicka, Małopolska, Poland#Niepołomice #PuszczaNiepołomicka #Małopolska #MilkyWay #Perseids — Marcin Świostek (@MarcinSwiostek) 13 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 11 августа, жители некоторых стран наблюдали очередное уникальное явление природы - частичное солнечное затмение, которое длилось около двух часов. За это время Луна прошла между Землей и Солнцем, при этом отбросив массивную тень на планету.