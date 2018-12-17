Россия создала климатическое оружие: что известно

Россия и Китай работают над совместным проектом ионизации атмосферы Земли и уже провели эксперименты.

Как говорится в статье газеты South China Morning Post, эту противоречивую технологию можно применять в военных целях.

Уточняется, что обе страны провели как минимум пять эксперименты по нагреванию верхней части воздушной оболочки на высоте 500 километров с помощью многофункционального радиокомплекса "Сура", предназначенного для изучения ионосферы — оболочки с высокой плотностью свободных электронов.

Тест 7 июня вызвал электромагнитные возмущения и затронули площадь в 126 тысяч квадратных километров. Через пять дней ученые провели эксперимент, добившись увеличения температуры ионизированного газа более чем на сто градусов Цельсия.

Возмущения в ионосфере были зарегистрированы научно-исследовательским спутником Zhangheng-1, предназначенным для мониторинга электромагнитных полей и волн в атмосфере. Уточняется, что даже слабый пучок радиоизлучения может вызвать заметные возмущения. Подобное явление может наблюдаться перед землетрясениями, что делает Zhangheng-1 пригодным для предсказания стихийных бедствий.

По данным издания, возмущения в ионосфере могут нарушать спутниковую связь потенциального противника. Китай строит аналог российской "Суры" и американского HAARP, который сможет ионизировать атмосферу над Южно-Китайским морем.

"Сура" в России

"Такое международное сотрудничество очень редко встречается в Китае", – сказал профессор Го Лисинь, декан школы физики и оптоэлектроники в Университете Xidian в Сиане.

Уточняется, что "Сура" считается первым в мире крупномасштабным сооружением, построенным в 1981 году. Он позволил советским ученым манипулировать небом как инструментом для военных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Роберт Эшли в июне рассказывал, что Россия и Китай работают над новым оружием, которое будут готовы задействовать в космосе в ближайшем будущем.

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