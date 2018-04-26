Робот научился подражать человеку

Компания Toyota представила человекоподобного робота THR-3, который может имитировать различные движения человека в режиме реального времени.

Это уже третий прототип, над которым начала работу японская компания, сообщила NBC News .

THR-3 может повторять движения оператора благодаря креслоподобному устройству под названием Master Maneauvering System. Шлем виртуальной реальности позволяет оператору видеть окружающее "глазами" работа в 3D-проекции. Пальцы THR-3 достаточно чувствительны, чтобы брать в руки мягкие предметы.

Разработчики надеются, что робот поможет человеку в домашних делах, а также сможет выполнять работу в опасной среде - даже в космосе. Среди других возможных применений THR-3 - помощь людям с ограниченными возможностями.

Как сообщал "Обозреватель", к 2030 году мировая экономика существенно изменится благодаря бурному развитию цифровых технологий и роботизации .