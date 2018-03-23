"Проверьте свою безопасность": в Facebook запустили новый фейк

В социальной сети Facebook, которая ранее попала в скандал, связанный с рассекречиванием личных данных пользователей, активно распространяют ложный слух о том, что якобы можно проверить, защищен ли аккаунт, или срочно нужно менять пароль, вбив в комментарии слово "BFF".

Согласно утверждениям многих пользователей соцсети, по цвету, которым подсветится слово "BFF" после публикации, можно судить о грозящей опасности. Как выяснилось, такая информация не соответствует действительности, сообщает Medialeaks.

Пользователи Facebook начали делиться друг с другом предположениями о том, что социальная сеть якобы содержит секретную функцию проверки надежности аккаунта. Для этого пользователи советуют вбить в пост или комментарии набор букв "BFF". Если буквы позеленеют, то якобы с аккаунтом и его защитой все в порядке, а если нет - то есть повод побеспокоиться.

Facebook Yulia Makarenko

Примечательно, что множество пользователей поверили утверждениям о "тайной функции", бросившись проверять, не грозит ли им взлом страницы.

Комментарии пользователей, "проверяющих безопасность" аккаунтов Facebook

На самом же деле слово выделяется зеленым просто потому, что оно входит в список фраз-триггеров Facebook Delight (таких как "Поздравляю" и "Я люблю тебя"), которые всегда выделяются особым цветом в постах и комментариях, а при нажатии на них на экране появляется специальная анимация. Например, при нажатии на BFF возникает анимация,когда две ладони дают "пять".

Facebook Алексей Ульянов

При этом, никакого вреда комментарий BFF (аббревиатура расшифровывается как Best Friends Forever, или "Лучшие друзья навсегда"), разумеется, в себе не несет - это не уловка хакеров, а скорее способ разыграть своих подписчиков.

Facebook Юрий Мысягин

К слову, систему легко обыграть: если букву В написать кириллицей, а FF — латиницей, то она не распознает слово и не выделит его зеленым. Таким образом можно обмануть друзей, напугав их опасностью, которая нависла над аккаунтами.

Как сообщал "Обозреватель", украинцев предупредили о надвигающейся угрозе, которая возникает из-за глобального вмешательства интернета в личную жизнь каждого человека. В частности, речь идет о влиянии Google и Facebook.