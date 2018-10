Земля с расстояния 43 млн км: появились невероятные фото

В сети опубликовали фото Земли, которые сделал зонд Parker Solar Probe с невероятного расстояния - 43 млн км.

Снимки станции появились в Twitter издания Space. На изображении Земля виднеется, как маленькая яркая вспышка среди миллиардов звезд.

Миссия Parker Solar Probe была создана для изучения Солнца и солнечной короны и начала свой путь 11 августа. Зонд уже успел преодолеть более 149 млн км и сможет приблизится к Солнцу на 6,1 млн км, где его ожидает температура около 2 млн градусов.

Фото набрало 138 лайков и вызвало неподдельный интерес у пользователей.

Here's What Earth Looks Like When You're Heading to the Sun https://t.co/bYM42p2ihD pic.twitter.com/IICTfwR785