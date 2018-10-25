Земля с расстояния 43 млн км: появились невероятные фото

В сети опубликовали фото Земли, которые сделал зонд Parker Solar Probe с невероятного расстояния - 43 млн км.
Снимки станции появились в Twitter издания Space. На изображении Земля виднеется, как маленькая яркая вспышка среди миллиардов звезд.
Миссия Parker Solar Probe была создана для изучения Солнца и солнечной короны и начала свой путь 11 августа. Зонд уже успел преодолеть более 149 млн км и сможет приблизится к Солнцу на 6,1 млн км, где его ожидает температура около 2 млн градусов.
Солнечный зонд Parker Solar Probe
unocero.com
Фото набрало 138 лайков и вызвало неподдельный интерес у пользователей.
Here's What Earth Looks Like When You're Heading to the Sun https://t.co/bYM42p2ihD pic.twitter.com/IICTfwR785— SPACE.com (@SPACEdotcom) 24 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свою первую фотографию прислал космический корабль, что направляется на Меркурий.
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