Продлить жизнь батарее: как правильно заряжать смартфон

Эксперты портала Battery University собрали перечень рекомендаций, которые направлены на повышение износостойкости аккумуляторов смартфонов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Специалисты составили список из нескольких правил, которые помогут продлить жизнь литий-ионным батареям телефонов. В первую очередь, они отметили, что не стоит ставить телефон на подзарядку на целую ночь, так как это активирует стрессовый режим работы для устройства, пишут Дни.Ру.

Так, сообщается, что смартфон нельзя ставить на подзарядку на всю ночь, ведь после достижения энергетического максимума аккумулятор отключается, аппарат постепенно теряет заряд и снова начинает подзаряжаться. Это активирует стрессовый режим работы батареи, из-за чего она быстрее изнашивается.

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Специалисты советуют, что лучше всего отключать телефон от электросети после достижения оптимальной наполненности батареи.

Также не стоит разряжать телефон ниже 20% и достигать заряда 100%. Идеальный уровень – от 40 до 80%. Нельзя допускать переохлаждения и перегрева устройства. Это не пойдет на пользу не только батарее, но и гаджету в целом.

Еще одна важная рекомендация - использовать блок питания и кабель, которые шли в комплекте с приобретенным устройством.

Как сообщал "Обозреватель", американские ученые-медики выяснили, что смартфоны оказывают негативное влияние на работу мозга человека, так как заставляют его находиться в постоянном состоянии стресса и страха.