Пришельцы с Нибиру правили на Земле: ученые сделали сенсационное открытие

В Индии ученые обнаружили древнейшие из известных наскальные рисунки, которые сотворила неизвестная цивилизация.
Изображения животных, сцен из жизни и геометрических фигур нашли в штате Махараштра. Они считаются старейшими петроглифами из всех когда-либо обнаруженных и поражают своими размерами.
Под песком ученым удалось найти целые изрисованные поля. Древние артефакты показывают эпизоды из жизни не только на земле, но и под водой. Учитывая характер рисунков, можно предположить, что племя мигрировало в Индию из Африки.
Уфологи же утверждают, что потерянная цивилизация была напрямую связана с ануннаками – пришельцами с таинственной планеты Нибиру. Найденные изображения по времени сопоставимы с периодом развития шумерской цивилизации.
По убеждению уфологов, шумеры переживали период расцвета, когда их посетили ануннаки. Однако пришельцы с Нибиру могли контактировать не только с шумерской цивилизацией, но и с другими племенами, одним из которых могли быть авторы наскальных рисунков.
Уфологи подметили, что изображения описывают, казалось бы, несовместимые вещи, а также изображают инопланетян в скафандрах. На рисунках видны гуманоиды и экраны.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Земле нашлись ''следы'' пришельцев из Нибиру.