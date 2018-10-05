Пришельцы с Нибиру правили на Земле: ученые сделали сенсационное открытие

В Индии ученые обнаружили древнейшие из известных наскальные рисунки, которые сотворила неизвестная цивилизация.

Изображения животных, сцен из жизни и геометрических фигур нашли в штате Махараштра. Они считаются старейшими петроглифами из всех когда-либо обнаруженных и поражают своими размерами.

Под песком ученым удалось найти целые изрисованные поля. Древние артефакты показывают эпизоды из жизни не только на земле, но и под водой. Учитывая характер рисунков, можно предположить, что племя мигрировало в Индию из Африки.

Уфологи же утверждают, что потерянная цивилизация была напрямую связана с ануннаками – пришельцами с таинственной планеты Нибиру. Найденные изображения по времени сопоставимы с периодом развития шумерской цивилизации.

По убеждению уфологов, шумеры переживали период расцвета, когда их посетили ануннаки. Однако пришельцы с Нибиру могли контактировать не только с шумерской цивилизацией, но и с другими племенами, одним из которых могли быть авторы наскальных рисунков.

Уфологи подметили, что изображения описывают, казалось бы, несовместимые вещи, а также изображают инопланетян в скафандрах. На рисунках видны гуманоиды и экраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Земле нашлись ''следы'' пришельцев из Нибиру.