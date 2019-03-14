Популярные приложения Android подверглись массовому заражению опасным вирусом

Исследователи IT-безопасности Check Point обнаружили вредоносное программное обеспечение SimBad в сотнях популярных приложений для Android, которые были загружены пользователями из Google Play более 150 миллионов раз.

По данным издания TechCrunch, вирус, который заразил уже более 200 приложений, маскируется под платформу для показа рекламы.

Вредоносное ПО может открыть лазейку для установки стороннего софта. Он работает в фоновом режиме и способен перехитрить механизм сканирования приложений.

Android flickr

"Как только вредоносная программа получает свои инструкции от сервера управления и контроля, вредоносная программа просматривает списки веб-адресов в фоновом режиме, предоставляя рекламу для получения мошеннического дохода", – сказано в сообщении.

Уточняется, что SimBad в большинстве случаев находится в играх. Специалисты предоставили список самых популярных приложений, в которых его нашли: Snow Heavy Excavator Simulator, Hoverboard Racing, Real Tractor Farming Simulator, Ambulance Rescue Driving, Heavy Mountain Bus Simulator 2018, Fire Truck Emergency Driver, Farming Tractor Real Harvest Simulator, Car Parking Challenge, Speed Boat Jet Ski Racing, Water Surfing Car Stunt.

По словам специалистов, вредоносное ПО пока может быть рекламным, но потенциально может перерасти в еще большую угрозу.

Pexels

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты вычислили мошенническую кампанию DrainerBot, которая скрыто расходует интернет-трафик мобильных устройств на Android.

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