Пользователей интернета в Украине ждут серьезные перемены: что известно

В Украине должен быть скоростной интернет для развития цифровой экономики страны.

Такое заявление сделал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook. Он предложил установить минимальную скорость на уровне 30 Мбит/сек.

"Меняем законодательство, а точнее целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа в интернет в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не может быть меньше 30 Мбит/сек, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства", - отметил Кубив.

Новости Назван владелец украинского интернета

По его словам, также необходимо стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета, особенно для учреждений образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры.

"Мы обмениваемся опытом с другими странами и ищем пути кооперации и сотрудничества. Это, в частности, страны-члены ЕС, Южная Корея, Япония и другие. Например, Израиль. Там недавно говорил о кибербезопасности, цифровой повестке дня для Украины и нашей работе по развитию цифровой экономики", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине пользование интернетом обходится дешевле, чем в других странах мира.