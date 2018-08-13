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Пользователей интернета в Украине ждут серьезные перемены: что известно

46.1тЧитать новость на украинском

В Украине должен быть скоростной интернет для развития цифровой экономики страны.

Такое заявление сделал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook. Он предложил установить минимальную скорость на уровне 30 Мбит/сек.

"Меняем законодательство, а точнее целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа в интернет в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не может быть меньше 30 Мбит/сек, если для развития инфраструктуры привлекаются государственные средства", - отметил Кубив.

Новости
Назван владелец украинского интернета

По его словам, также необходимо стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета, особенно для учреждений образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры.

"Мы обмениваемся опытом с другими странами и ищем пути кооперации и сотрудничества. Это, в частности, страны-члены ЕС, Южная Корея, Япония и другие. Например, Израиль. Там недавно говорил о кибербезопасности, цифровой повестке дня для Украины и нашей работе по развитию цифровой экономики", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине пользование интернетом обходится дешевле, чем в других странах мира.

Персона
Степан Кубив
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Зоц Валентина
Зоц Валентина
Я за скоростной интернет.В такое время живем,когда образование,медицина,бизнес,транспорт и т д и т п нуждается в надежном и динамичном обслуживании.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Да ёбть!!! Что за аграрно-космическая держава??))) Когда вводили 4G - я ржал, когда цифру - я задумался, Когда Гиперлуп запустил Емельян - я радовался, а сейчас плачу..... Первыми бля покорили космос и создали колесо - молчу про море...... А интернет как в 2000-ых..... Кстати может это радость а может зрада - но платить за интернет теперь придётся в пределах 300- 500 гривен.... Нормальная цена для Европейца 15- 20 евро... С вашими-то пенсиями по 2000 евро - не проблема... Слава Порошенко!!! - Петра Алексеевича - на второй и третий срок! Мы не откажемся никогда от Европейских пенсий!!! Порошенко надо просто ещё 5 лет дать-он хороший старт взял.... Даже интернет скоростной при нём может появиться!!!! Кстати где он?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
вы тормоза хуже прибалтов, хоть скоростной. хоть не очень. если вы дебилы, тут ничего не поможет. вы все компьютеры в сине-желтый покрасьте, может поможет.
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2 из 3 ответов | показать все
Remla Tomas
Remla Tomas
Кротов Даниил, А что, в параше интернет ещё не закрыли? Вспомнил, у вас же срунет, чтоб жареные буряцкие тонкисты кабзона смотрели.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Nedostup Valerii, вы быдлы ума лишились когда вышли на майдан. а это всё отголоски. Нахера тебе интернет, если ты папуас?
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