"Один из лучших": как удалось модернизировать украинский БТР-4Е

Усовершенствованный украинскими инженерами бронетранспортер БТР-4Е не уступает мировым аналогам.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью BBC.

"По моему мнению, БТР-4Е последней модификации является одним из лучших в мире", - отметил военный чиновник.

По его словам, эта машина прошла испытания боевыми действиями. Раньше к бронетехнике, состоявшей на вооружении в украинской армии, было очень много вопросов, рассказал Полторак. "За четыре года мы доработали свыше сотни ошибок или недочетов", - подчеркнул министр обороны.

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Он сообщил, что у Министерства обороны уже есть заказы на БТР-4Е для нескольких батальонов. Как только эта техника будет готова, то она сразу "поедет в зону АТО", заверил Степан Полторак.

Как сообщал "Обозреватель", 22 апреля президент Украины Петр Порошенко высоко оценил достоинства нового противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф".