Планы отменяются: SpaceX перенесла туристические полеты вокруг Луны

Американская компания SpaceX отказалась от планов отправлять туристов в полеты вокруг Луны уже в текущем году.

Об этом сообщил представитель компании Джеймс Глисон, передает The Wall Street Journal.

"SpaceX все еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес многих клиентов только растет", — заявил Глисон.

При этом старт проекта переносится минимум на середину 2019 года.

Кроме того, SpaceX прогнозирует 40%-ный спад количества запусков больших коммерческих спутников.

Также может возникнуть нехватка спроса на новейшую разработку SpaceX — Falcon Heavy. Чиновники космической отрасли и конкуренты SpaceX полагают, что последняя модификация Falcon 9 способна удовлетворить большинство из существующих заказов на спутники.

Отметим, в феврале 2017 года основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что два человека уже заплатили за недельный полет на корабле Dragon вокруг Луны. Они должны были отправиться на Falcone Heavy.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая компания SpaceX за один старт ракеты-носителя успешно выполнила два коммерческих заказа, которые доставили на орбиту Земли сразу 7 спутников.