Бросивший вызов человечеству робот украсил обложку глянца

Обложку британского издания о моде и стиле жизни Stylist украсила бросившая вызов человечеству женщина-робот София, которая недавно получила гражданство.

Об этом сообщается на сайте Press Gazette.

Таким оригинальным способом издание решило отпраздновать выход своего юбилейного 400-го выпуска. Однако не только робот София примет участие в съемке, ведь в создании выпуска руководство решило задействовать роботов во всех рабочих аспектах: съемки моделей провели дроны, макияж наносился роботами, обложку украсил робот София и даже шрифт необычного выпуска разработан роботом.

Женщина-робот София Press Gazette

По словам редактора издания Stylist Сьюзен Райли, так журнал хочет показать, что развитие искусственного интеллекта становится в наше время одновременно возможностью и проблемой.

"В то время, когда наша зависимость от технологий и их использование продолжает расти, эта проблема - невероятный шаг вперед в демонстрации мощностей искусственного интеллекта, при этом все издание перешло к роботам. Естественно смотреть в будущее, пока мы продолжаем развиваться", - говорит Сьюзен Райли.

Как сообщал "Обозреватель", первая робот с гражданством озвучила неожиданные планы.