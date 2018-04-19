Переплюнуть Маска: в России мечтают о многоразовых ракетах

Российские возвращаемые ракеты должны принципиально отличаться от американских SpaceX.

Об этом в эфире телеканала РБК заявил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин, курирующий ракетно-космическую отрасль.

Основное отличие – это способ посадки. Если ракеты, разработанные компанией Илона Маска, садятся вертикально на морскую платформу, то у России такой возможности нет, отметил чиновник. "Это невозможно, из-за географических особенностей", - сказал он.

Если космическая отрасль РФ будет переходить к многоразовым ракетам, то такие космические аппараты при посадке должны переходить из вертикального в горизонтальное положение. "И на двигателе с крылышками, которые должны раскрыться, самолетным образом вернуться на ближайший аэродром", - объяснил вице-премьер-министр РФ.

Как сообщал "Обозреватель", в конце марта 2018 года SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9.