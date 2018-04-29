Озвучены впечатляющие зарплаты работников Facebook и Google

Сотрудники американской компании Google зарабатывают в среднем 197 тысяч долларов в год.

Этот доход занимает четвертое место по индексу S & P 500 Alphabet Inc. по размеру средней зарплаты в год, передает China IT News.

Третье место занимают работники фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals, которые получают в среднем по 211 тысяч долларов в год.

Сотрудники популярной компании Facebook получают на 18% более высокую зарплату, чем в Alphabet Inc. (корпорация, которой принадлежит Google) - 240 тысяч долларов долларов в год, - что обеспечило компании вторую позицию в рейтинге.

Возглавила рейтинг корпорация по биотехнологиям Incyte, которая гарантирует зарплату в 253 тысяч долларов в год.

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