Ответ Маску: в России начали космическую "стройку века"

В России объявили о начале работы над созданием ракеты "Союз-5", которая заявлена как конкурент носителя Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

Об этом сообщил в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Энергия", "Прогресс" и "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу (сверхтяжелой ракете-носителю – ред.). Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал", — написал Рогозин.

Первый старт носителя планируется провести в 2022 году с космодрома Байконур.

"Союз-5", фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты "Зенит", заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX. Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 30 миллионов долларов. Ранее на "Союз-5" планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль "Федерация", пишет Лента.ру.

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур составляет около 18 тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon-9.