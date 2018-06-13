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OBOZREVATEL показал лучший результат среди украинских СМИ в мае – Gemius

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Самое популярное украинское интернет-издание OBOZREVATEL по итогам мая 2018 года возглавило рейтинг украинских онлайн-СМИ.

Так, согласно результатам исследования международной компании Gemius, OBOZREVATEL в мае 2018 года, как и во все предыдущие месяцы, снова показал лучший результат среди конкурентов в Украине.

Читатели, по данным Gemius, за май более 99 млн раз открыли страницы OBOZREVATEL.

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Второе и третье место со значительным отрывом заняли сайты "Сегодня" и РБК-Украина. Вместе взятые они набрали всего 73 млн просмотров, что на 26 млн меньше, чем у лидера рейтинга – сайта OBOZREVATEL.

При этом у OBOZREVATEL в мае 2018 года было более 6 млн уникальных посетителей.

Смотрите таблицу, составленную по данным исследования Gemius за май 2018 года:

Посетители

Просмотры

Всего

ПК

Мобильные

Всего

ПК

Мобильные

obozrevatel.com

6003393

1112520

5499616

99123579

19876499

79247080

segodnya.ua

4874872

2067949

3810524

34135119

10897761

23237358

РБК-Украина

4756419

1414887

4149643

39225691

9180737

30044954

Первое место в рейтингах украинских СМИ по итогам мая 2018 года OBOZREVATEL также занял и по подсчетам других систем.

Так, в итогах мая 2018 года у западной исследовательской компании SimilarWeb OBOZREVATEL имеет самый высокий результат по трафику среди украинских СМИ. Причем с большим отрывом.

Скриншот со страницы similarweb.com

OBOZREVATEL

В месячном рейтинге LiveInternet сайт OBOZREVATEL также продолжает уверенно лидировать:

Скриншот со страницы liveinternet.ru

OBOZREVATEL

В 2017 году OBOZREVATEL запустил свой телеканал - Oboz TV. Летом 2017 года была получена лицензия на круглосуточное спутниковое телевещание, а осенью - открыта новая ТВ-студия, оснащенная новым 4К оборудованием и соответствующая всем современным стандартам.

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События дня в фото и видео: подписывайтесь на Instagram OBOZREVATEL

Oboz TV регулярно устраивает прямые эфиры, ток-шоу с гостями, онлайн-марафоны, круглые столы и многое другое.

Место
Украина
Объект
Gemius
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andrei andrei
andrei andrei
Да уж. Вот це уровень! Практически европейской журналистики!:-)))
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