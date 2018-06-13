OBOZREVATEL показал лучший результат среди украинских СМИ в мае – Gemius

Самое популярное украинское интернет-издание OBOZREVATEL по итогам мая 2018 года возглавило рейтинг украинских онлайн-СМИ.

Так, согласно результатам исследования международной компании Gemius, OBOZREVATEL в мае 2018 года, как и во все предыдущие месяцы, снова показал лучший результат среди конкурентов в Украине.

Читатели, по данным Gemius, за май более 99 млн раз открыли страницы OBOZREVATEL.

Новости OBOZREVATEL запустил свой канал в Telegram

Второе и третье место со значительным отрывом заняли сайты "Сегодня" и РБК-Украина. Вместе взятые они набрали всего 73 млн просмотров, что на 26 млн меньше, чем у лидера рейтинга – сайта OBOZREVATEL.

При этом у OBOZREVATEL в мае 2018 года было более 6 млн уникальных посетителей.

Смотрите таблицу, составленную по данным исследования Gemius за май 2018 года:

Посетители Просмотры Всего ПК Мобильные Всего ПК Мобильные obozrevatel.com 6003393 1112520 5499616 99123579 19876499 79247080 segodnya.ua 4874872 2067949 3810524 34135119 10897761 23237358 РБК-Украина 4756419 1414887 4149643 39225691 9180737 30044954

Первое место в рейтингах украинских СМИ по итогам мая 2018 года OBOZREVATEL также занял и по подсчетам других систем.

Так, в итогах мая 2018 года у западной исследовательской компании SimilarWeb OBOZREVATEL имеет самый высокий результат по трафику среди украинских СМИ. Причем с большим отрывом.

Скриншот со страницы similarweb.com OBOZREVATEL

В месячном рейтинге LiveInternet сайт OBOZREVATEL также продолжает уверенно лидировать:

Скриншот со страницы liveinternet.ru OBOZREVATEL

В 2017 году OBOZREVATEL запустил свой телеканал - Oboz TV. Летом 2017 года была получена лицензия на круглосуточное спутниковое телевещание, а осенью - открыта новая ТВ-студия, оснащенная новым 4К оборудованием и соответствующая всем современным стандартам.

Oboz TV регулярно устраивает прямые эфиры, ток-шоу с гостями, онлайн-марафоны, круглые столы и многое другое.