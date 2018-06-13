OBOZREVATEL показал лучший результат среди украинских СМИ в мае – Gemius

Самое популярное украинское интернет-издание OBOZREVATEL по итогам мая 2018 года возглавило рейтинг украинских онлайн-СМИ.
Так, согласно результатам исследования международной компании Gemius, OBOZREVATEL в мае 2018 года, как и во все предыдущие месяцы, снова показал лучший результат среди конкурентов в Украине.
Читатели, по данным Gemius, за май более 99 млн раз открыли страницы OBOZREVATEL.
Второе и третье место со значительным отрывом заняли сайты "Сегодня" и РБК-Украина. Вместе взятые они набрали всего 73 млн просмотров, что на 26 млн меньше, чем у лидера рейтинга – сайта OBOZREVATEL.
При этом у OBOZREVATEL в мае 2018 года было более 6 млн уникальных посетителей.
Смотрите таблицу, составленную по данным исследования Gemius за май 2018 года:
|
|
Посетители
|
Просмотры
|
Всего
|
ПК
|
Мобильные
|
Всего
|
ПК
|
Мобильные
|
obozrevatel.com
|
6003393
|
1112520
|
5499616
|
99123579
|
19876499
|
79247080
|
segodnya.ua
|
4874872
|
2067949
|
3810524
|
34135119
|
10897761
|
23237358
|
РБК-Украина
|
4756419
|
1414887
|
4149643
|
39225691
|
9180737
|
30044954
Первое место в рейтингах украинских СМИ по итогам мая 2018 года OBOZREVATEL также занял и по подсчетам других систем.
Так, в итогах мая 2018 года у западной исследовательской компании SimilarWeb OBOZREVATEL имеет самый высокий результат по трафику среди украинских СМИ. Причем с большим отрывом.
Скриншот со страницы similarweb.com
OBOZREVATEL
В месячном рейтинге LiveInternet сайт OBOZREVATEL также продолжает уверенно лидировать:
Скриншот со страницы liveinternet.ru
OBOZREVATEL
В 2017 году OBOZREVATEL запустил свой телеканал - Oboz TV. Летом 2017 года была получена лицензия на круглосуточное спутниковое телевещание, а осенью - открыта новая ТВ-студия, оснащенная новым 4К оборудованием и соответствующая всем современным стандартам.
Oboz TV регулярно устраивает прямые эфиры, ток-шоу с гостями, онлайн-марафоны, круглые столы и многое другое.