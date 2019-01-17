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Обогнал даже пропагандистов: OBOZREVATEL вошел в топ-10 лучших СМИ постсоветского пространства

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Украинское интернет-издание OBOZREVATEL утром 17 января установило новый рекорд. С большим отрывом по трафику сайт не только возглавил рейтинг отечественных СМИ, но и прочно закрепился в топ-10 самых посещаемых новостных ресурсов стран постсоветского пространства.

По данным авторитетного сервиса статистики LiveInternet, OBOZREVATEL занял 9 позицию среди СМИ русскоязычного сегмента (выборка — "все страны").

OBOZREVATEL сумел обойти такие раскрученные за счет многомиллионных долларовых вливаний пропагандистские ресурсы, как Russia Today, Life и Вести.ру, а также оказался единственным новостным сайтом Украины в топ-20.

OBOZREVATEL вошел в топ-10 лучших СМИ постсоветского пространства

По состоянию на 11:00 четверга OBOZREVATEL посетили 890 тыс. уникальных читателей, которые просмотрели почти 2,2 миллиона страниц.

OBOZREVATEL вошел в топ-10 лучших СМИ постсоветского пространства

Напомним, что прошедший 2018-й год принес OBOZREVATEL множество побед и достижений. За это время на сайт зашло рекордное количество читателей — более 100 миллионов уникальных пользователей, мы существенно обновили desktop-версию и мобильный интерфейс, запустили интересные результативные проекты, а также вывели на качественно новый уровень телеканал ObozTV.

OBOZREVATEL — это:

  • 101 313 245 уникальных пользователей

  • 1 421 169 535 просмотров страниц

  • 199 428 материалов

  • 10 094 410 репостов в Facebook

OBOZREVATEL признателен читателям за лояльность и доверие. Мы лучшие благодаря вам!

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В принципе что то среднее между аншлагом и доктором малышевой))))))) не знаешь кому больше сочувствовать, комикам которые пишут заголовки или упоротым украинским ботам)))))))))
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Такида Моня
Такида Моня
таки да! жёлтая пресса и голубые отношения с Фуксом - это обозреватель!
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