Обнародован список животных, исчезнувших навсегда в 2017 году

В 2017 году бесследно с лица Земли исчезли несколько видов животных.

Об этом ученый и эколог из Обернского университета (США) Девид Стен сообщил в своем блоге, который опубликовал на странице в Twitter.

В этом году он выделил три основных вида животных, которые навсегда исчезли в 2017 году.

Кошка-рыболов

Жители Юго-Восточной Азии. Сейчас их уже не осталось на острове Ява в Индонезии – их первичном месте жительства. Стен все равно считает, что где-то они точно остались, но пока включает их в свой список 2017 года.

Три вида ящериц

Жители острова Рождества. Среди них: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый и лесной сцинк с острова Рождества.

Летучие мыши

На острове Рождества также теперь нет летучих мышей вида Pipistrellus murrayi.

Ученый уточнил, что перечислить какие-то конкретные исчезнувшие виды довольно непросто, так как некоторые до сих пор продолжают жить в неволе, другие – исчезают на протяжении десятилетий, а есть и такие животные, которые вымирают в одних регионах, но цепляются за жизнь в других. Сам Дэвид Стин уже много лет изучает проблему исчезновения видов на планете Земля. Своими исследованиями он надеется привлечь внимание человечества к сохранению жизни и первозданной природы.

Here it is folks: my annual list/eulogy of all the animals we lost over the last year. Please share widely! https://t.co/hWamU7K7an #SciComm #Extinction pic.twitter.com/s4M4tnIHkP