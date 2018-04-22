Новый мессенджер Chat: почему Google не победит Apple

Google намерен внедрить новый отраслевой стандарт обмена сообщениями – Chat. По замыслу компании, он должен сменить сервис обмена текстовыми сообщениями (SMS).

Интернет-гигант продвигает нововведение как базовую функцию для всех Android-устройств, сообщил The Verge.



Google предпринял несколько неудачных попыток завоевать рынок мессенджеров imrantech

Google заявила о прекращении работы над Allo – это была еще одна неудачная попытка выйти на рынок мессенджеров. В то же время для пользователей Apple на рынке давно существует привычный и удобный iMessege.

В случае, если компании Google удастся закрепить Chat в качестве отраслевого стандарта, он не сможет приблизиться iMessege по одному ключевому параметру. Для пользователей Apple-устройств при передаче сообщений доступно шифрование. У нового Android-мессенджера такая опция не предусмотрена.

В Google надеются, что с помощью Chat среди пользователей снова станут популярными короткие сообщения. Кроме привычных для SMS функций появится возможность считывание квитанций, индикатор ввода, групповые чаты, передача фотографий и видео в высоком разрешении.

По замыслу разработчиков, Chat будет работать на основе операторской инфраструктуры. Сотовые компании намного чаще и охотней идут на сотрудничество с правоохранительными органами, чем Apple, Facebook или Google.

Новости В мессенджере Viber появились долгожданные функции

Как сообщал "Обозреватель", Google дополнил интернет-обозреватель Chrome новыми функциями.