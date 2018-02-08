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Новое дополнение к Civilization VI: геймеры возмущены

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Утром 8 февраля было выпущено дополнение Rise & Fall к шестой части игры Civilization, которое ожидали более двух месяцев.

На данный момент появились первые отзывы геймеров, которые, владея премиальной версией игры, возмущены необходимостью платить за дополнение.

Источник: скриншот Steam

Источник: скриншот Steam

Еще часть пользователей огорчилась в связи с отсутствием версии для Mac. Разработчики отметили, что в ближайшее время такой версии не будет.

Вместе с тем ряд пользователей, остались довольны нововведениями.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Минобороны России обвинило США в помощи террористам ИГИЛ, опубликовав как доказательство снимки из компьютерной игры.

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