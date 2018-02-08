Новое дополнение к Civilization VI: геймеры возмущены

Утром 8 февраля было выпущено дополнение Rise & Fall к шестой части игры Civilization, которое ожидали более двух месяцев.

На данный момент появились первые отзывы геймеров, которые, владея премиальной версией игры, возмущены необходимостью платить за дополнение.

Источник: скриншот Steam

Источник: скриншот Steam

I'm pissed that digital deluxe doesn't cover this — Brandon Finley (@RealLegend1) 8 февраля 2018 г.

Еще часть пользователей огорчилась в связи с отсутствием версии для Mac. Разработчики отметили, что в ближайшее время такой версии не будет.

Hey there, unfortunately we won't be able to provide a timeline on that.

*TS — 2K Support (@2KSupport) 8 февраля 2018 г.

Вместе с тем ряд пользователей, остались довольны нововведениями.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Минобороны России обвинило США в помощи террористам ИГИЛ, опубликовав как доказательство снимки из компьютерной игры.