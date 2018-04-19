"Не смогли". Кто из российских политиков продолжает использовать Telegram

Вопреки запрету Telegram в России представители Кремля, Совета Федерации, Думы продолжают заблокированным Роскомнадзором мессенджером.

Народные избранники объяснили РБК свое непослушание необходимостью "проверить, как исполняется закон".

Мессенджером можно пользоваться благодаря обходным путям. Например, таким, как виртуальные частные сети (VPN). В комитете Госдумы по информационной политике из 12 членов по меньшей мере шесть депутатов использовали Telegram уже после запрета. Одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему ведет свой Telegram-канал и не собирается от него отказываться.

Не прекратили пользоваться "заблокированным" мессенджером и в комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ. Со дня блокировки Telegram из восьми членов по крайней мере половина сенаторов заходили в запрещенный мессенджер.

Чиновники Кремля тоже продолжили заходить в Telegram. Около полутора десятка представителей администрации президента РФ "отметились" в мессенджере уже после его запрета.

Как сообщал "Обозреватель", с понедельника 16 апреля Telegram запрещен в РФ. Роскомнадзор получил соответствующее постановления суда 13 апреля 2018 года. Причиной послужил отказ компании предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений Telegram. Основатель Telegram Павел Дуров решил потратить миллионы долларов из своего кармана для обхода блокировки.