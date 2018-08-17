Найдены следы древнейшей галактики

Самые тусклые галактики, спутники Млечного Пути, являются одними из древнейших во Вселенной.

К такому выводу пришла команда исследователей из Даремского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, передает Naked-science.

Возраст одних из первых сформированных галактик превышает 13 миллиардов лет. По мнению исследователей, ими являются Segue-1, Bootes I, Tucana II и Ursa Major I.

Первые атомы появились, когда Вселенной было всего 380 тысяч лет. Они собирались в облака и постепенно охлаждались, превращаясь в темную материю из Большого взрыва. Фаза остывания продолжалась около 100 миллионов лет. В итоге газ стал нестабилен и начал формировать звезды, которые и стали самыми первыми галактиками.

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Ученые определили две популяции. Первой была очень тусклая популяция галактик, сформировавшихся в "темные века". Вторая — более яркая. Она появилась на сотни миллионов лет позже. Модель формирования галактик, которую разработали исследователи, соответствует полученным данным, что позволило рассчитать периоды формирования.

"Обнаружить одни из самых первых галактик, сформировавшихся в нашей Вселенной и вращающихся вокруг Млечного Пути, — для астрономии эквивалентно обнаружению останков первых людей, населявших Землю. Это невероятно волнительно", — рассказал профессор Карлос Френк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли раскаленную экзопланету с высоким содержанием железа в атмосфере.