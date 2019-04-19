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Над Украиной взойдет "розовая" луна: когда ее будет видно

1.3тЧитать материал на украинском

Сегодня, 19 апреля, над Землей поднимется "розовая" Луна. В Украине ее можно будет увидеть в 14:12.

Издание CNN отмечает, что сегодня Луна будет на ближайшей к Земле точке околоземной орбиты и поэтому будет казаться больше, чем обычно.

Над Украиной взойдет "розовая" луна: когда ее будет видно

pexels.com

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"Полнолуние в апреле, также известное как "розовая" Луна, появится в пятницу", - говорится в сообщении.

Луна может выглядеть красной или оранжевой из-за пыли, тумана, дыма или пепла в атмосфере. Следующей полной луной будет Цветочная луна 18 мая.

Хотя название предполагает, что луна будет иметь определенный цвет, это не так. Она названа "розовой" в честь цвета дикого земного флокса, одного из ранних весенних цветов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, полнолуние 19 апреля произойдет в 14:12 по киевскому времени. По лунному календарю это будет 14 лунный день. Апрельское Полнолуние особенное из-за противостояния Луны и Солнца. В этот день следует быть осторожными.

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