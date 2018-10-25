На Facebook наложили крупный штраф: что произошло

Власти Великобритании оштрафовали социальную сеть Facebook на £500 тысяч ($644 тысячи) за разглашение персональных данных пользователей.

Утечка информации произошла из-за сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica, пишет BBC.

Так, за период с 2007 по 2014 Facebook допустил несколько нарушений Закона о защите данных.

1. Компания не сумела обеспечить безопасность личной информации своих пользователей.

2. Также оказалась недостаточно прозрачной в вопросах дальнейшего использования этих данных третьими лицами.

Из-за срока давности нарушения к Facebook не может быть применен Генеральный регламент о защите персональных данных ЕС – по нему компании грозил бы штраф до 4% годового оборота, что составляет $1,9 млрд.

Отмечается, что Facebook предоставил разработчикам приложений доступ к данным людей "без явного согласия". Общее число пользователей, чьи данные незаконно были переданы третьей стороне, составило 87 млн.

Напомним, в марте 2018 года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Незаконно собранные данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в скандал с Cambridge Analytica также вмешался Белый дом. Дональд Трамп указал на то, что американские права на неприкосновенность частной жизни должны быть защищены и заверил журналистов, что будет рад, если Конгресс или другие агентства захотят изучить дело. К Марку Цукербергу также обратились представители властей ряда стран мира и различных ведомств.

Читайте также на OBOZREVATEL, как один из основателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал своих фолловеров в Twitter удалить Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica.