Международный скандал с Cambridge Analytica: как компания была связана с Украиной

В США и Европе набирает оборотов скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая подозревается в использовании персональных данных из социальных сетей, в частности, Facebook для влияния на миллионы пользователей по всему миру.

Так на данный момент компанию подозревают в причастности к победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, а также вмешательстве в референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза. Как отмечает BBC, среди фигурирующих в скандале стран числится и Украина.

По одной из версий, социальная сеть Facebook передавала информацию о пользователях аналитическим компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories (SCL). Используя данные о десятках миллионов пользователей по всему миру, они получали возможность влиять и на такие события, как президентские выборы в той или иной стране.

Согласно источнику, помимо США и Великобритании, активность Cambridge Analytica могла иметь место и в Украине в 2004 и 2014 годах.

Оранжевая революция, контроль над Донецком и использование украинских девушек

Как отметили журналисты, Cambridge Analytica в своем международном портфолио совершенно не скрывает успешный опыт работ во время избирательных кампаний. На официальном сайте организации можно отыскать информацию, по меньшей мере, об участии в около 200 избирательных кампаний на пяти континентах. При этом представители Cambridge Analytica отрицают какую-либо противоправную деятельность.

Известно, что компания работает с 2013 года и специализируется на анализе информации из социальных сетей. Однако компания Strategic Communications Laboratories (SCL), называемая "материнской" по отношению к Cambridge Analytica, работала еще с 90-х годов.

Самое раннее упоминание проектов компании на территории Украины - президентские выборы 2004 года и победа Виктора Ющенко. В своем портфолио SCL утверждает, что имела некое влияние на ход Оранжевой революции. Что правда, в этой информации есть существенная ошибка.

Компания утверждает, что представители Оранжевой коалиция обратилась к аналитикам в 2004 году за помощью после роспуска парламента. Однако Верховную Раду распустили лишь в 2007 году.

Изучая вопрос работы SCL в Украине, журналистам удалось отыскать и более современные упоминания. Предполагается, что украинская власть якобы заключила соглашение с британскими аналитиками для сбора информации, анализа и разработки стратегии по возвращению контроля над оккупированным Донецком.

Однако, оценив риски, SCL пришла к выводу, что что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться, так как поддержка центрального правительства Украины на Донбассе была чрезвычайно низкой. Предполагается, что соответствующий отчет также был передан президенту Украины и министерству обороны Великобритании.

Также Украину упомянули в неком скрытом видео, на котором глава компании Cambridge Analytica Александр Никс рассказал о возможной тактике дискредитации политиков на просторах сети.

Как пример возможного "глубокого копания" и под кандидата и его дальнейшей дискредитации, Никс рассказал о ходе кампании с посланием оппоненту или кандидату "хорошеньких украинских девушек".

Как работала компания Cambridge Analytica

В центре скандала с Cambridge Analytica оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, разработавший мобильное приложение "This Is Your Digital Life" ("Это твоя цифровая жизнь").

Специальная программа, собирая информацию на личных страницах пользователей соцсети (посты, реакцию на те или иные новости, фото, локации) составляла психологические портреты. При этом, отмечается, что приложение получило доступ к нескольким миллионам друзей тех, кто прежде установил его на свой гаджет. Вся собранная информация могли использоваться в частных бизнес-целях.

В свою очередь, представители Cambridge Analytica утверждают, что по требованию корпорации Facebook немедленно удалили всю полученную информацию о пользователях приложения "This Is Your Digital Life". Предположительно в распоряжение компаний попали данные о 200 000 000 пользователей соцсети.

Американские и европейские политики призывают основателя и исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга дать показания по ситуации со сбором данных пользователей частной компанией. Как стало известно ранее, заслушать руководителя Facebook планирует Европарламент, а также парламенты США и Великобритании.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в скандал с Cambridge Analytica также вмешался Белый дом. Дональд Трамп указал на то, что американские права на неприкосновенность частной жизни должны быть защищены и заверил журналистов, что будет рад, если Конгресс или другие агентства захотят изучить дело.

К Марку Цукербергу также обратились представители властей ряда стран мира и различных ведомств. При этом неизвестно, согласится ли предприниматель дать показания.

Читайте также на "Обозревателе", как один из основателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал своих фолловеров в Twitter удалить Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica.