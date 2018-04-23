Meizu выпустила смартфоны с необычными экранами

Компания Meizu к своему пятнадцатилетию представила три мобильных телефона - Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu M15.

Две из трех моделей оснащены Super AMOLED экранами – такие же использует Samsung, сообщила GSMArena. Соотношение сторон не соответствует современной тенденции (18:9), а составляет 16:9.

Meizu

Наблюдатели отметили, что новые смартфоны Meizu не похожи ни на предыдущие модели этого производителя, ни на конкурентов. Дизайн корпусов выполнен с большим вниманием к мелочам. Например, у новинок есть декорированные на тыльной стороне полоски антенны. На самом изгибе корпуса расположена над фронтальной камерой расположена прорезь динамика. В верхней рамке умело замаскированы стандартные датчики.

У телефонов довольно узкие боковые рамки – 1,175 мм. Корпус изготовлен с применением композитного материала, который внешне и по ощущениям напоминает сталь. При этом он очень легкий, напоминает алюминий. На задней панели нет стекла.

Meizu 15 Plus

У этого телефона диагональ 5,95 дюймов (AMOLED с разрешением QHD). Фирменный интерфейс Flyme разработан на "чистом" Android и поддерживает искусственный интеллект.

Смартфон работает на чипсете Exynos 8895, который использовал Samsung в своих прошлогодних флагманах. У него 6 ГБ оперативной памяти, хранилище – на 64 ГБ или 128 ГБ. При этом слот для кар памяти не предусмотрен.

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Meizu 15 Plus оснащен 12-мегапиксельной и 20-мегапиксельную двойной камеру на задней панели. Производитель заявил, что "это лучшая камера Meizu". Считается, что камера оснащена многокадровым шумоподавлением и HDR-алгоритмом на уровне Huawei P20.

Сенсор отпечатка пальцев "узнает" владельца всего за 0,08 секунды, меньше. Есть и функция распознавания лица Sensetime. Это китайская разработка от одноименной компании, которую оценили которую оценили в $3 млрд.

Аккумулятор емкостью 3,500 мАч может быстро заряжаться через порт USB-C. Meizu 15 Plus будет доступен в Black, Gray и Gold. Его стоимость составит $475 или $525 в зависимости от объема встроенной памяти

Meizu 15

В этом смартфоне также есть экран AMOLED, но на этом сходство заканчивается. Разрешение дисплея – 1080 точек, диагональ 5,46 дюйма. Чипсет - Snapdragon 660.

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"Оперативки" всего 4 ГБ, а встроенную можно выбирать между 64 ГБ и 128 ГБ. Камера как и у предыдущей модели - 12 Мп + 20 Мп, но немного уступает по функционал. Батарея на Meizu 15 имеет емкость 3000 мАч.

Meizu

Цветовую гамму можно будет выбирать между белым, черным, синим и золотым. Цена $395 (16 ГБ) или $445 (128 ГБ).

Meizu 15 Lite

Meizu 15 Lite - это "облегченная" модель линейки. Она похожа на "15-ку" – с 5,46-дюймовым экраном (разрешением 1080), но вместо OLED – ЖК-дисплей LTPS.

Процессор тоже послабее, Snapdragon 626, который больше ориентирован на эффективность, чем скорость.

У модели приличный объем оперативной (4 ГБ) и встроенной (64 ГБ) памяти. Основная камера – лишь одна, 12 мегапикселей, с двойным автофокусом. Аккумулятор емкостью 3000 мАч заряжается более медленней, чем у более дорогих "собратьев". Стоимость этого смартфона - $269.

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