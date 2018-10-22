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Маск назвал дату запуска первого тоннеля Hyperloop

1.3тЧитать материал на украинском

Первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop под Лос-Анджелесом запустят 10 декабря.

"Первый туннель почти готов", – написал в Twitter глава компаний SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск.

В частности, объект откроют в калифорнийском Хортоне. Ожидается, что во время открытия каждый желающий сможет прокатиться в капсуле бесплатно.

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Строительством инфраструктурной сети занимается The Boring Company, основанная Маском в 2016 году. Передвигаться в тоннелях автомобили будут на специальной платформе, которая в начале и в конце поездки будет подниматься с транспортным средством на поверхность. Руководит работой проекта инженер SpaceX Стив Дэвис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Маск может реализовать в Украине масштабный проект.

Персона
Илон Маск
Место
СШАЛос-Анджелес
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
А у Рагозина уже готов масштабный проект по которому машина загружается на батут и отправляется в любое место земного шара по не предсказуемой траектории.
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