Маск назвал дату запуска первого тоннеля Hyperloop

Первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop под Лос-Анджелесом запустят 10 декабря.

"Первый туннель почти готов", – написал в Twitter глава компаний SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск.

В частности, объект откроют в калифорнийском Хортоне. Ожидается, что во время открытия каждый желающий сможет прокатиться в капсуле бесплатно.

Строительством инфраструктурной сети занимается The Boring Company, основанная Маском в 2016 году. Передвигаться в тоннелях автомобили будут на специальной платформе, которая в начале и в конце поездки будет подниматься с транспортным средством на поверхность. Руководит работой проекта инженер SpaceX Стив Дэвис.

