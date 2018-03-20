Любимые ювелиры Путина выпустили в его честь золотой iPhone X

Российский бренд смартфонов класса "люкс" Caviar представил новый дизайн iPhone X в честь победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Корпус нового смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля, размещенным в нижней части, располагается гравировка с гербом России. Об этом пишет "Лента.ру".

Композицию завершает традиционный элемент - портрет российского президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей "время рассвета страны под руководством Путина".

Золотой iPhone X с изображением Путина Caviar

Примечательно, что представители бренда Caviar называют свое новое творение "самым совершенным золотым президентским телефоном".

Запуск продаж нового iPhone X The Golden Age of Vladimir Putin состоится во вторник, 20 марта. Цена смартфона составляет почти 220 тысяч рублей (почти 124 тыс. грн).

Как сообщал "Обозреватель", ювелирный бренд Caviar выпустит эксклюзивный золотой спиннер, который будет изготовлен в единственном экземпляре.