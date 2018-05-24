"Лучшие в мире": назван единственный недостаток Javelin

Предоставленные США Украине переносные противотанковые ракетные комплекс Javelin являются лучшими в своем классе, но имеют один недостаток – высокую цену ракет.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL пишет эксперт в сфере развития ВПК Украины Максим Глущенко.

В частности, он отметил, что ракета комплекса с инфракрасной головкой уничтожает большинство танков, нанося удар сверху, то есть по самой незащищенной части.

"Это действительно грозное оружие с единственным для нас недостатком – высокой ценой. Например, экспортная стоимость Javelin может доходить до $ 250 тыс., при этом около $ 100 тыс. стоит каждый выстрел к нему. Для сравнения: ракета для отечественных "Стугны-П" и "Корсара" примерно в пять раз дешевле", - подчеркнул эксперт.

Также он привел слова американского издания The National Interest, которое подметило, что "каждая ракета (Javelin) обычно стоит дороже той цели, которую поражает".

При этом Глущенко указывает на то, что поставка Javelin – это временное решение проблемы, а не панацея.

"Ведь стоимость боеприпасов непомерно высока, элементной базы нет. Оснащение нашей армии американскими ПТРК дает нам передышку, чтобы оснастить Вооруженные силы своей техникой, тем более, что наработки у нас имеются. Ближайший украинский аналог - это "Корсар", который при доработке системы наведения сможет полноценно соперничать с Javelin. "Стугна-П", которая имеет большую дальность, но не так удобна в использовании. Модернизация и производство своих ПТРК позволяет загрузить украинские предприятия ВПК, обеспечить свои Вооруженные силы, и даже сделать мощный вклад в собственный экспортный потенциал", - пишет Глущенко.

Как писал OBOZREVATEL, для проверки эффективности и точности удара огонь из Javelin велся не по макету, а по настоящему танку.