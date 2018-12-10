''Конец эпохи'': Facebook ввел секс-цензуру, пользователи в гневе

Социальная сеть Facebook внесла изменения в раздел о сексуальных домогательствах.

В частности, соцсеть можно использовать для обсуждения проблемы насилия и рабства, но нельзя откровенно писать о сексе или предлагать его.

В новых правилах указывается, что запрещено писать о наборе людей для "съемки половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа", присылать просьбы присоединиться в чаты с сексуальным подтекстом или прислать изображения сексуального характера, а также предлагать секс.

Также нельзя публиковать сообщения с неявным намеком на секс. Например: "хочу развлечься сегодня вечером". Более того, запрещено употреблять "сексуально-провокационный сленг", упоминать сексуальные роли, позы, предпочтения, состояния возбуждения, полового акта или действий сексуального характера и любых изображений полового акта, даже если они были нарисованы от руки.

Пользователей сети взбудоражила новость об ограничениях. Юзеры напомнили, что в Facebook до сих пор активна функция "подмигнуть", хотя это теперь тоже можно рассматривать "как проявление неукротимого либидо и жаловаться так, чтобы аж шуба завернулась".

"Мне другое интересно. Это что теперь, даже слово ж*па нельзя написать? Ведь там, где ж*па, там совсем рядом, три сантиметра всего, это самое, ну вы поняли. Про слово "с*ськи" я вообще молчу".

"То есть здесь ж*пы будут баниться, а в ИГ – нет? Двойные стандарты", "И сразу второй вопрос. Станет ли официальным документом фб-статус "married"? Как бы третьей формой фиксации. После церкви и государства. Как есть гражданский брак, а это офлайн-брак. Когда поженились, но на фб статус не обновили", – написали в сети.

"Услышал шикарный диалог в очереди за кофе. Но согласно новых правил на фб цитировать его нельзя. Впредь никакого намека на сексуальность. Да здравствуют пуритане! Выжжем секс каленым железом! На фб. Вместе с фб. Гори оно огнем"", Тем временем мир катится в женский половой орган. Почему я так избирательна в выражениях? Да потому что вот почему! Закрытие тумблера, и вот ужесточение Фб! И инстаграма тоже. Конец эпохи "ябывдул". Конец трусикам на потолке", "Иногда мне кажется, что ФБ дополняет свои правила новыми, используя уставы закрытых школ для девочек конца 19 века", – разошлись пользователи.

"Как обьяснить администрации "Фейсбука", что обещание заказчика вступить в половую связь с исполнителем за нарушение оговоренных сроков ничего общего с сексом не имеет", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социальная сеть Instagram анонсировала усиление меры защиты пользователей. Теперь верификацию аккаунта можно сделать по запросу пользователя после предоставления документа, удостоверяющего личность.