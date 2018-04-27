Китайская Elephone выпустила смартфон ценой до $100

Китайская компания Elephone начала предварительную продажу Elephone A4 с диагональю экрана 5,85 дюймов и вырезом в верхней части дисплея как у нового iPhone X по цене $99,99.

Об этом производитель со штаб-квартирой в Шэньчжэне сообщил на своем сайте, отметив, что после 16 мая стоимость смартфона вырастет до $129,99.

Elephone

Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1, процессор - Mediatek (1,5 ГГц). Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, который должен разблокировать телефон за 0,2 секунды, а также сенсором распознавания лица.

Соотношение сторон экрана (1512*720 HD+) составляет 19:9. Смартфон поддерживает скоростную зарядку (батарея 3000 мАч).

Объем оперативной памяти 3 ГБ, встроенной - 16 ГБ, которую можно расширить еще на 128 ГБ с помощью карты microSD. Задняя камера имеет 8 мегапикселей, фронтальная - 5 Мп.

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Как сообщал "Обозреватель", китайская компания Meizu объявила о намерении выпустить еще дешевый смартфон .